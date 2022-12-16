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    Частные детсады столицы получат дополнительный госзаказ на 9 тысяч мест

    16 Декабря 2022, 20:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В следующем году акимат столицы планирует дополнительно разместить госзаказ на 9 тысяч мест в частные детсады, тем самым увеличив охват детей дошкольным образованием. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким Астаны Женис Касымбек, передает МИА «Казинформ».

    «Во время наших объездов и встреч жители также поднимают вопросы по строительству социальных объектов. Будем не только держать планку по объёму, но и увеличивать количество соцобъектов (школы, медцентры, соцжилье и др)», - отметил аким.

    К примеру, к следующему учебному году планируется построить 13 школ. Кроме того, по поручению Главы государства в рамках нацпроекта «Комфортная школа» начато проектирование 25 крупногабаритных школ на 100 тысяч ученических мест (в 2 смены). К строительству школ нового формата приступят уже в 2023г.

    Сегодня, как сообщил Женис Касымбек, в Есильском районе по улице Культегин открыт государственный детский сад №98 «Мирас» на 300 мест. В детсаду помимо игровых и музыкальных залов также есть кабинеты педиатра, логопеда, психолога, медицинская комната с процедурным кабинетом. В учреждении также созданы условия для инклюзивного обучения. На полную мощность детский сад начнёт работать уже с января 2023г.
    Астана Образование Дети
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