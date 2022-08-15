Частные детсады поддержали введение лицензирования – Минпросвещения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Собственники частных детских садов и представители республиканских ассоциаций частных дошкольных организаций поддержали введение лицензирования в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Эта мера, по их мнению, является необходимой, поскольку позволит защитить детей от насилия в дошкольных организациях и создать комфортные и безопасные условия для воспитанников детских садов. Об этом собственники частных дошкольных организаций заявили на брифинге, который сегодня прошел в Нур-Султане.

«Вопиющие случаи издевательства и насилия над детьми должны быть уроком для нас. Нельзя допускать, чтобы наши дети уже с ранних лет были подвержены насилию и психологическим травмам. Настало время положить этому конец и лучше законным путем. Лицензирование поможет проверить на полное соответствие все детские сады, как частные, так и государственные», – сказала руководитель Ассоциации частных дошкольных организаций «Әділет» Динара Кудайкулова.

«Мы за лицензирование, это наша позиция. Лицензирование – это мировая практика. Обязательно нужно лицензировать деятельность детских садов с учетом необходимых требований для ведения бизнеса. Время показало, что дети не получают элементарного объема знаний. Мы выступаем за законное ведение бизнеса. И это должно касаться всех уровней образования независимо от форм собственности. Нужно запретить открывать детские сады, если они не выполняют минимальные требования», – подчеркнула руководитель Республиканской ассоциации частных организаций образования Роза Садыкова.

Президент Национальной ассоциации инвесторов образования «Bilim Invest» Кулянда Батырбекова также отметила, что лицензирование является эффективным инструментом наведения порядка в деятельности детских садов.

«Национальная республиканская ассоциация «Bilim Invest» охватывает более 538 детских садов, 17 школ. Я сама являюсь учредителем нескольких детских садов. В Алматинской области 802 частных детских сада, и я сомневаюсь, что все они работают хорошо. Мы видим, что некоторые частные детские сады функционируют в арендованных коттеджах, в них зачастую не созданы даже минимальные условия для безопасного пребывания малышей. Сколько детей страдают от этого! Видео в соцсетях с рукоприкладством воспитателей повергло нас в шок. Детские сады нужно лицензировать, это требование времени», – заявила президент Национальной ассоциации инвесторов образования «Bilim Invest» Кулянда Батырбекова.

«Мы представляем интересы родителей особенных детей. Я сама являюсь мамой особенного ребенка, поэтому знаю многие проблемы не со стороны. Некоторые дети с особыми образовательными потребностями не разговаривают, не слышат, у кого-то есть ментальные нарушения, поэтому мы переживаем за своих детей», - сказала председатель правления Республиканского общественного объединения «Союз особенных детей Казахстана» Рауана Сагадиева.

По словам Р.Сагадиевой, лицензирование – это, в первую очередь, предоставление качественных услуг в сфере дошкольного образования, это состав квалифицированных сотрудников, воспитателей, это соответствующие помещения.

«Детские сады не должны быть в подвалах, на высоких этажах жилых домов. Должны быть отдельные детские площадки. Это обеспечение повышенной безопасности. И мы считаем, что лицензирование поможет обеспечить безопасность малышей в детских садах и поднять качество дошкольного образования», – подчеркнула глава объединения «Союз особенных детей Казахстана».



