Частную котельную закрыли в Караганде после проверки экологов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде закрыли котельную, которая отапливала 60 частных домов микрорайона Кунгей. После жалоб людей, проживающих рядом с мини-ТЭЦ, сотрудники департамента экологии проверили ее соответствие нормам. В результате экологи подали в суд на собственника котельной и потребовали приостановить ее деятельность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Местные жители прозвали эту котельную «Байконуром». Расположилась она посреди частного сектора, и местные жители наблюдают у себя во дворах «черный снег». После многочисленных жалоб со стороны владельцев домов, расположенных возле данной мини-ТЭЦ, специалисты департамента экологии Карагандинской области провели проверку. По результатам проверки они направили иск в суд о приостановлении работы котельной.

«Судом установлено, что собственниками котельной осуществлялась предпринимательская деятельность без разрешительных документов, что послужило основанием для удовлетворения требований истца частично до получения положительного заключения экологической экспертизы и разрешения на эмиссию в окружающую среду. Решение суда в законную силу не вступило», - сообщила координатор по СМИ областного специализированного экономического суда Айгуль Муталяпова.

Мини-ТЭЦ отапливает 60 домов частного сектора. Часть жителей требует ее убрать, жалуясь на смолянистую сажу, разлетающуюся по окрестностям.

«Когда золу грузят, мое утро начинается с того, что наблюдаю, куда ветер дует. Если в другую сторону, я молюсь. Грязь, смог и выбросы оседают в виде сажи. Сажа смолянистая. Ее просто ветром не сдувает, она размазывается. Здесь, я думаю, что неправильно сделана технология. Поэтому выбросы идут», - говорит житель микрорайона Кунгей Владимир Пантюхин.

Однако не все жители выступают против сноса котельной. Если все 60 домов разом затопят печки, от смога частный сектор совсем не избавится, говорят люди. Каждая семья, а их более 100, выложила около миллиона тенге, чтоб подключиться к котельной. Теперь им придется покупать печки и запасаться углем.

«Я против, чтобы убрали котельную, потому что я не смогу отапливать дом. Я физически не смогу отапливать дом, и материально, потому что электроэнергия будет выходить под 300 с лишним тысяч, если я сяду на электроотопление. Нужно решать вопрос с выбросами и утилизацией золы, реконструкцию сделать котельной, либо поставить фильтры, есть электрофильтры», - говорит местная жительница Вера Улыбышева.

В споре жителей поставили точку экологи. Как выяснилось, котельная сменила владельца. У первого хозяина разрешительные документы аннулированы, а у второго – никогда не было. По результатам проверки департамент подал исковое заявление в суд о приостановлении деятельности из-за отсутствия разрешения.