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    Частная охрана школ Алматы не соответствует техническим требованиям – депутат

    10 Мая 2023, 17:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Константин Авершин заявил о несоответствии многих охранных организаций школ техническим требованиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время поступает множество обращений, от обеспокоенных родителей, связанных с обеспечением безопасности в школах. По результатам недавно проведенного мониторинга антитеррористической защищенности образовательных учреждений выявлено либо недостаточное обеспечение безопасности, либо полное его отсутствие. По имеющимся сведениям, многие частные охранные организации – победители конкурсов в г.Алматы – не соответствуют техническим требованиям», - сказал Константин Авершин в своем депутатском запросе на пленарном заседании Мажилиса.

    В частности, их системы не соединены с Пультом Централизованного Наблюдения, у них нет доступа к защищенному радиоканалу и/или посредством ВОЛС в системе видеонаблюдения для передачи данных видеопотока с камер видеонаблюдения с последующим дублированием в центр оперативного управления департаментов полиции.

    «В целом по республике, как вы знаете 1100 школ не подключены к центрам оперативного управления полиции. Причина несоответствия частных охранных организаций нормам и требованиям в том, что каждая школа проводит самостоятельный конкурс по выбору поставщика, и самостоятельно пишет технические спецификации и квалификационные требования к проводимым конкурсам», - отметил депутат.

    По мнению К. Авершина, сложившаяся ситуация требует пристального внимания и немедленных решений по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования, так как впереди экзамены, единое национальное тестирование, выпускные вечера, когда вопросы безопасности в школах будут стоять наиболее остро.

    Мажилисмен предложил разработать и внедрить четкие технические спецификации и квалификационные требования единые для всей страны для проведения конкурсов по обеспечению безопасности на социально-значимых объектах: детские сады, школы, интернатные учреждения и тд, в кратчайшие сроки проверить всех поставщиков на соответствие квалификационными требованиям, а также способствовать в кратчайшие сроки заключению соответствующих договоров по обеспечения безопасности в образовательных учреждениях.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Алматы Мажилис школа
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