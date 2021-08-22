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    Части снаряда с ракетным двигателем обнаружили в Атырауской области

    22 Августа 2021, 20:23

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Части авиационного снаряда с ракетным двигателем обнаружили в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Пограничной службы Комитета Национальной безопасности РК по Атырауской области.

    «В Курмангазинском районе Атырауской области, вблизи государственной границы с Астраханской областью Российской Федерации, примерно в 103 км от заставы «Сазды» пограничным нарядом были обнаружены части использованного авиационного снаряда с ракетным двигателем без боеголовки. На месте обнаружения снаряда выставлена охрана. Для проведения соответствующих работ оповещены правоохранительные и местные исполнительные органы власти», - информирует пресс-служба Департамента Пограничной службы КНБ РК по Атырауской области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Регионы Казахстана Силовые структуры КНБ Вооруженные силы
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