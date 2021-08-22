Части снаряда с ракетным двигателем обнаружили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Части авиационного снаряда с ракетным двигателем обнаружили в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Пограничной службы Комитета Национальной безопасности РК по Атырауской области.

«В Курмангазинском районе Атырауской области, вблизи государственной границы с Астраханской областью Российской Федерации, примерно в 103 км от заставы «Сазды» пограничным нарядом были обнаружены части использованного авиационного снаряда с ракетным двигателем без боеголовки. На месте обнаружения снаряда выставлена охрана. Для проведения соответствующих работ оповещены правоохранительные и местные исполнительные органы власти», - информирует пресс-служба Департамента Пограничной службы КНБ РК по Атырауской области.