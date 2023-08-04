Часть зданий временно отключат от горячей воды в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В четырех районах Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды. Временные ограничения по услуге горячего водоснабжения сегментарно вводятся с 7-го августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Горячая вода не будет подаваться в жилые и иные здания, расположенные в контурах улиц и жилмассивов:

Турксибский район:

- с 7-го по 11-е августа в контурах улиц Сейфуллина – Терехина – Дулатова – Акан Серы;

- с 21-го по 25-е августа — Физкультурная – Аймауытова – Щербакова – Чехова;

Жетысуский район:

- с 21-го по 25-е августа — Беспакова – Жансугурова – Жумабаева – Омарова;

Наурызбайский район:

- с 7-го по 8-е августа — Жунусова – Райымбека – Алтын орда – Абая;

Медеуский район:

- с 14-го по 18-е августа — Блока – Уштобинская – Татибекова – Гурилева;

- с 14-го по 19-е августа — речка Казачка – Кульджинский тракт – микрорайон Атырау-1.

«Названные локальные ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго». Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Ранее часть зданий на день отключили от горячей воды в Медеуском районе Алматы.