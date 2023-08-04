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    Часть зданий временно отключат от горячей воды в Алматы

    4 Августа 2023, 23:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В четырех районах Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды. Временные ограничения по услуге горячего водоснабжения сегментарно вводятся с 7-го августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Горячая вода не будет подаваться в жилые и иные здания, расположенные в контурах улиц и жилмассивов:

    Турксибский район:

    - с 7-го по 11-е августа в контурах улиц Сейфуллина – Терехина – Дулатова – Акан Серы;

    - с 21-го по 25-е августа — Физкультурная – Аймауытова – Щербакова – Чехова;

    Жетысуский район:

    - с 21-го по 25-е августа — Беспакова – Жансугурова – Жумабаева – Омарова;

    Наурызбайский район:

    - с 7-го по 8-е августа — Жунусова – Райымбека – Алтын орда – Абая;

    Медеуский район:

    - с 14-го по 18-е августа — Блока – Уштобинская – Татибекова – Гурилева;

    - с 14-го по 19-е августа — речка Казачка – Кульджинский тракт – микрорайон Атырау-1.

    «Названные локальные ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго». Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

    Ранее часть зданий на день отключили от горячей воды в Медеуском районе Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ЖКХ Вода
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