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    Часть зданий отключат от горячей воды в одном из районов Алматы

    3 Августа 2023, 18:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Часть зданий в Медеуском районе Алматы на день отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что с 09:00 до 20:00 часов 4 августа горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Медеуского района в контуре улиц Сатпаева – Достык – Тайманова – Назарбаева, а также в микрорайонах Самал-1, Самал-2 и Самал-3.

    «Ограничения вводятся для обеспечения безопасности работ по обеспечению горячим водоснабжением потребителей в период реконструкции теплосетей. Приносим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - отметили в АлТС.

    Ранее сообщалось о полном восстановлении водоснабжения южной части Медеуского района.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ЖКХ Вода
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