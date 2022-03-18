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    Часть выделенных на формирование стабфондов средств перенаправят на другие цели - Минсельхоз РК

    18 Марта 2022, 10:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев поделился планами по перенаправлению средств, выделенных на формирование стабилизационных фондов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Главы государства для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия начата проработка вопроса закупа регионами сельскохозяйственной продукции в государственные стабилизационные фонды по форвардным ценам. Здесь планируется перенаправить часть средств, выделенных на формирование стабилизационных фондов, с осеннего закупа на весеннее авансирование форвардных контрактов», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

    По его словам, с этой целью акиматам областей поручено активизировать работу по заключению форвардных контрактов с отечественными товаропроизводителями и перерабатывающими предприятиями.

    «Параллельно нами ведется работа по оперативному внесению необходимых изменений и дополнений в действующие правила формирования стабилизационных фондов. По всем поручениям Главы государства Министерство сельского хозяйства примет необходимые меры для их своевременного и качественного исполнения», - заверил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Экономика Реализация Послания Послание Президента РК-2022
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