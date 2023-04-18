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      Вооруженные силы

    Часть воинских частей в Казахстане не охвачена видеонаблюдением

    18 Апреля 2023, 12:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель главного военного прокурора РК Максат Казиев сообщил, что некоторые воинские части страны не охвачены системой видеонаблюдения, передает корреспондент Казинформ.

    «По-прежнему актуально обеспечение воинских частей системами видеонаблюдения. В пограничной службе из 358 объектов только 104 охвачены видеонаблюдением. В Национальной гвардии для полного охвата предстоит использовать еще 216 систем видеонаблюдения. Из 12,5 тысячи систем видеонаблюдения в Минобороны вышло из строя 4,1 тысячи», - сказал Максат Казиев в ходе обсуждения в Сенате вопросов сохранения жизни и здоровья военнослужащих.

    По его словам, ранее не существовало единого нормативно-правового акта, регулирующего обеспечение воинских частей и учреждений системой видеонаблюдения.

    «Эта работа была начата, подготовлен проект совместного приказа. В настоящее время этот документ прорабатывается и проходит согласование. В случае принятия приказа и выделения средств, охват воинских частей системой видеонаблюдения будет интенсивным», - добавил Максат Казиев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минобороны РК Вооруженные силы
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