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    Часть средств ЕАБР заблокирована: в Минфине рассказали о выкупе российской доли акции

    30 Мая 2023, 12:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал подробности покупки российской доли акций ЕАБР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акции не были заблокированы. Данный вопрос обсуждали с прошлого года. Надо было все оперативно решить, но тем не менее часть средств заблокированы. Мы сейчас ведем переговоры. Здесь самое главное - правильно выстроить переговорный процесс, потому что сам банк не находится в санкционном списке. Просто определенные средства заморожены. Чтобы не было негативного фонда вокруг этого банка, банк работает. Очень много проектов реализует в Казахстане. Более 40% инвестпроектов направлены именно на Казахстан. Поэтому мы объясняем властям Евросоюза, что не надо будоражить и вокруг этого делать сенсацию», - прокомментировал Ерулан Жамаубаев.

    Министр финансов также прокомментировал, действительно ли покупка доли акций России позволит финансировать больше проектов.

    «Мы ожидаем, что в этом году данная доля будет еще больше. Более 2 млрд долларов профинансировано только в 2022 году. Такая же сумма примерно будет в этом году, около 700 млн долларов, которые заморожены. Это переговорный процесс. Мы должны убедить власти Евросоюза, что эти деньги будут назначены в Казахстан», - добавил Ерулан Жамаубаев.

    Ранее сообщалось о том, что ратификация соглашения о передаче доли акции ЕАБР Казахстану ожидается в 2023 году. Выплата начнется с 2024 года.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Экономика Минфин РК Финансы
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