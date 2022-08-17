Часть проб павлодарского битума не прошла испытание на старение

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В этом году в регионе отобрали 31 пробу битума, из них 18 не соответствовали требуемым нормативам. Это более тысячи тонн некачественного битума, который стал проблемой для дорожников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Дорожный битум испытывают по действующим в стране нормам. По стандарту вещество проверяют на устойчивость к старению после прогрева. В лаборатории Национального центра качества дорожных активов битум изучают на несколько качественных показателей.

«Чаще всего отобранный материал не соответствует по показателю «растяжимость при 25 градусах по Цельсию» после старения. Чем более устойчив битум к старению, тем в большей степени сохраняются его изначальные качественные характеристики, его связывающая способность в составе асфальтобетонной смеси», – сообщили в Павлодарском филиале наццентра.

Вторая проблема – цена. По словам опытного павлодарского специалиста Олега Левченко, в 2022 году битум подорожал со 120-160 тыс. тенге до 250 тыс. Цена других дорожных материалов выросла почти в два раза.

Фото: pavlodarnews.kz















