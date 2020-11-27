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    Часть пенсий в виде печатных изданий выдавалась гражданам в Алматинской области

    27 Ноября 2020, 12:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О фактах поборов в школах и вузах рассказал руководитель департамента стратегии и оперативного управления Агентства РК по противодействию коррупции Нурлан Жаксимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Агентство не оставляет без внимания обращения, касающиеся поборов в школах, вузах, поликлиниках, завышения цен на лекарственные препараты, медицинские средства и так далее – то есть так называемую бытовую коррупцию», - сказал Нурлан Жаксимбетов в ходе онлайн-брифинга.

    Таких обращений, по его словам, в колл-центр Антикоррупционной службы поступило 133.

    «Все они тщательно рассматриваются с обязательным привлечением общественности и специальных мониторинговых групп. В этой части проводятся совместные совещания с участием руководства соответствующих служб акиматов, трудовых коллективов, родительских комитетов и т.п. Так, по обращениям родителей учеников школ городов Атбасара и Степногорска в части сбора денежных средств на «нужды» школы (кварцевые лампы, шторы, гардины, туалетная бумага и т.д.) проведены служебные расследования и анонимное анкетирование родителей. В итоге вышеуказанные факты подтвердились», - сообщил Нурлан Жаксимбетов.

    Было отмечено, что по результатам проверок руководители отделов образования Атбасарского района и города Степногорска вместе с директорами школ привлечены к дисциплинарной ответственности.

    «Нельзя не отметить обращение неравнодушного гражданина, которым совместно с акиматом города Алматы демонтирован дорожный знак, запрещающий остановку перед оборудованными парковочными местами. Указанное обстоятельство создавало условия для коррупции сотрудникам дорожной полиции. Кроме того, в Алматинской, Жамбылской и Костанайской областях участились факты принудительной подписки учителей школ и преподавателей колледжей на периодические печатные издания. В Алматинской области имеются факты выдачи части пенсий в виде печатных изданий», - добавил Нурлан Жаксимбетов.

    По всем обращениям проведена соответствующая разъяснительная работа с коллективами на предмет добровольной подписки на периодические печатные издания с указанием руководителям учреждений образования и АО «Казпочта» на недопущение подобных фактов впредь.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Вузы Коррупция Другие государственные органы Общество
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