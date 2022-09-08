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    Часть костанайских погорельцев обеспечат временным жильем на период строительства домов

    8 Сентября 2022, 19:03

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В эвакуационных пунктах продолжают оставаться граждане, у которых нет родственников и которым не к кому идти. Для них предусмотрено временное жилья и питание до момента сдачи новых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На период строительства жилых домов силами района организованы места проживания эвакуированных. Основная масса уже разъехались по родным и близким. Тех, кому некуда ехать, их обеспечат временным жильем и питанием. До того момента, пока человек не получит ключи от своего нового дома»,- заверил на брифинге руководитель управления строительства, градостроительства и архитектуры Берик Танжариков.

    Что касается тех пострадавших, чьи дома сгорели не полностью и признаны возможными к восстановлению, будет проведена оценка оставшегося имущества и, исходя из этого, выплачена компенсация.

    Ранее сообщалось, что уже проведено техобследование сгоревших объектов, Аулиекольским районным акиматом выделен земельный участок для строительства домов, проведены геодезические работы. Также уже начаты строительно-монтажные работы. Определены 9 подрядных организаций, которые приступили к работе. Сейчас осуществляется закуп и поставка строительных материалов.

    На участке уже вырыто 30 котлованов, ведется заливка бетона на 7 участках. Начаты работы по подведению инженерной инфраструктуры.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Акимат Строительство Жилье Общество Пожар
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