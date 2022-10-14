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    Часть инвалидов исключается из очереди на жилье в связи с изменением группы

    14 Октября 2022, 19:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице в очереди на жилье стоит 3 201 лицо с инвалидностью. Об этом сообщил заместитель руководителя управления жилья и жилищной инспекции города Астаны Галымжан Бейсен в ходе заседания постоянной комиссии столичного маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В списке социально уязвимых групп населения ГУ «Управление жилья и жилищной инспекции города Астаны» числится 3 201 гражданин с инвалидностью первой и второй групп. Еще 1 892 лица состоят в очереди на жилье, как семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Указанные граждане обеспечиваются жильем в рамках программы арендного жилья без права выкупа. В течение трех лет гражданам, относящимся к вышеуказанным категориям, будет предоставлено 374 квартиры без права выкупа», – сказал Г. Бейсен.

    По его словам, в соответствии с Концепцией развития жилищной инфраструктуры до 2026 года, вновь предусмотрена программа «Счастливая семья». В частности, из нее исключена категория неполных семей, вместо нее включены дети-сироты, инвалиды первой и второй групп, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

    Также Г. Бейсен сообщил, что, по итогам пересмотра групп инвалидности, инвалиды первой и второй групп, в случае их перевода в третью группу, исключаются из состава нуждающихся в жилье. Так, в 2020 году были исключены из очереди на жилье 124 человека, в 2021 году 543, в 2022 году 79, по указанным основаниям.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Социальная поддержка Жилье Общество Маслихат
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