Часть функций министерств передадут акиматам в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время начата поэтапная децентрализация полномочий государственных органов. Около 500 функций Правительства передано министерствам. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эффективное решение всех вопросов невозможно без кардинального совершенствования государственного управления. В настоящее время начата поэтапная децентрализация полномочий государственных органов. Около 500 функций Правительства передано министерствам», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в Казахстане приступили ко второму этапу административной реформы.

«Мы приступили ко второму этапу административной реформы, который предусматривает передачу функций от министерств в акиматы. Необходимо, чтобы решения принимались на местах, ближе к людям и их запросам. Но децентрализация не должна стать просто перекладыванием ответственности на акиматы. Передавать функции целесообразно с одновременным наделением местных властей необходимыми кадровыми и финансовыми ресурсами. С расширением полномочий необходимо соразмерно повысить персональную ответственность политических служащих за развитие курируемых отраслей и принимаемые ими решения», - пояснил Касым-Жомарт Токаев.



