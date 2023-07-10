Часть дороги обвалилась из-за дождя в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В области Жетысу на автодороге «Карашокы – Сарыозек» из-за сильного дождя сформировался и пошел склоновый сток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«9 июля в 19:41 в Кербулакском районе области Жетысу, на автодороге областного значения сообщением «Карашокы – Сарыозек» (автодорога находится на реконструкции с 2023 года), в результате выпадения обильных осадков в виде дождя сформировался склоновый сток, который по естественной полости, уперевшись в вышеуказанную автодорогу, проделал проран, по предварительной информации, в двух местах, где установленные трубчатые переходы (трубчатые переходы диаметром 0,75 см не справились с объемом прибывшей воды)», - сообщили в пресс-службе ДЧС области Жетысу.

В департаменте отметили, что в результате происшествия жертв и пострадавших нет. Дождь прекратился, уровень воды спал. На месте находятся силы и средства местных исполнительных органов, полиции, органов ЧС. Имеется объездная грунтовая дорога. Выставлены посты безопасности сотрудниками полиции.