Часть дорог перекроют в Нур-Султане 14 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В воскресенье, 14 августа, в Нур-Султане состоятся международные спортивные соревнования Ironman 70.3 Astana, в связи с чем по городу будет частично ограничено движение автотранспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Движения автотранспорта ограничат по следующим маршрутам:

с 04:00-18:00 - по пр. Б.Момышулы - частичное перекрытие двух полос дороги от ул. Елим-Ай до ул. Сарайшык;

с 04:00-18:00 - по ул Байтурсынова - частичное перекрытие двух полос дороги до пр Тауелсиздик;

с 04:00-11:00 - от пр Тауелсиздик - частичное перекрытие по ул Нажимеденова до ул Калдаякова;

с 04:00-11:00 - от ул Нажимеденова далее по ул Калдаякова через мост Арыс правый съезд с моста с выездом на ул Мангилик Ел до ул. Достык поворот направо до площади перед Акордой. Далее круг вокруг площади и выезд вдоль ЦКЗ под мостом Арыс и на ул. Алихан Бокейхан;

с 04:00-11:00 - по улице Алихан Букейхан до ул Керей-Жанибек;

с 04:00-11:00 - по ул Керей-Жанибек до 38-й улицы частичное перекрытие;

с 04:00-11:00 - по 38 й улице до пр Улы Дала частичное перекрытие;

с 04:00-18:00 - от пр Улы Дала до дороги Южный объезд;

с 04:00-18:00 - по объездной окружной дороге частичное перекрытие внутренней стороны от съезда с Трассы М 36 далее до поворота на Кургальджинского шоссе и до разворота возле Велопарковки на пересечении с улицей Нурпейис Байганин;

с 04:00 до 18:00 - от дороги Южный объезд направо по пр Улы Дала через новый мост до ул Нажимеденова;

с 04:00 до 18:00 - от ул Нажимеденова до пр Тауелсиздик. Далее на финиш в Триатлон парк по ул Байтурсынова.

Подробная карта перекрытия будет отражена в сервисе 2ГИС.

В старте примет участие 2 200 триатлетов из 77 стран мира. Это будет первая гонка в Казахстане после двухлетнего перерыва. Организаторы ожидают большие группы триатлетов из Великобритании, Индии, Германии и России.

Каждая гонка состоит из трех этапов, проводимых без перерывов: заплыва на 3,86 км, заезда на велосипеде на 180,25 км и марафонского забега на 42,195 км. Гонки серии Ironman 70.3 предусматривают соревнования на укороченных вдвое дистанциях: заплыв на 1,9 км, велосипедная гонка на 90 км и забег на 21,1 км.



