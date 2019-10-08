Часть дорог перекроют из-за полумарафона в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 13 октября на время проведения алматинского полумарафона с 00:00 до 12:30 будет временно перекрыто движение на дорогах для автотранспорта в местах прохождения маршрута, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Старт полумарафона будет дан в Парке Первого Президента. Движение на участке дороги по северной стороне проспекта Аль-Фараби от Мустафина до Навои будет перекрыто с 00:00 до 12:30 часов. Южная (верхняя) сторона Аль-Фараби от улицы Мустафина до улицы Навои будет перекрыта с 7:20 до 8:00 часов.
Движение по проспекту Аль-Фараби, от улицы Мустафина до улицы Шашкина, будет закрыто с 07:00 до 11:30. Южная сторона Аль-Фараби свободна для движения автотранспорта.
Движение по проспекту Аль-Фараби, от улицы Шашкина до проспекта Назарбаева, будет закрыто с 03:00 до 11:30. Южная сторона Аль-Фараби свободна для движения автотранспорта.
Движение по проспекту Сейфуллина, от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая, будет закрыто с 07:30 до 10:00. Все полосы движения будут полностью перекрыты.
Проспект Абая, от улицы Саина до проспекта Сейфуллина, будет перекрыт с 07:20 до 12:00. Северная сторона будет свободна для автотранспорта.
Улица Саина, от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая, будет закрыта с 07:00 до 11:00. Западная сторона будет свободна для движения автотранспорта.
Данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников забега.
Таблица по перекрытию дорог на алматинский полумарафон 2019
|
13 октября
|
00:00 до 12:30
|
пр. Аль-Фараби (от Мустафина до Навои) Южная сторона открыта для движения а/т
|
03:00 до 11:30
|
пр. Аль-Фараби (от Шашкина до Назарбаева) Южная сторона открыта для движения а/т
|
07:00 до 11:30
|
пр. Аль-Фараби (от Навои до Шашкина) Южная сторона открыта для движения а/т
|
07:00 до 11:00
|
ул. Саина (от Аль-Фараби до Абая) Западная сторона будет свободна для движения а/т
|
07:20 до 08:00
|
пр. Аль-Фараби (от Мустафина до Навои)
|
07:20 до 12:00
|
пр. Абая (от Сейфуллина до Саина) Северная сторона будет свободна для движения а/т
|
07:30 до 10:00
|
пр. Сейфуллина (от Аль-Фараби до Абая)
Рекомендованный маршрут для проезда к Парку Первого Президента на автотранспорте:
1. по улице Мустафина на юг до проспекта Аль-Фараби;
2. по улице Навои на юг до проспекта Аль-Фараби;
3. по улице Садыкова на север до проспекта Аль-Фараби;
4. по улице Дулати на север до проспекта Аль-Фараби.
«В связи с загруженностью дорог, рекомендуем участникам добираться до места старта (Парк Первого Президента) на автобусе до пересечения проспекта Аль-Фараби и улицы Мустафина. Обращаем ваше внимание, что парковка возле стартового (Парк Первого Президента) и финишного городка (Центральный стадион) будет затруднена», - сообщили организаторы.
Напомним, 13 октября (воскресенье) пройдет второй алматинский полумарафон. Для любителей бега представлено 2 дистанции: полумарафон – в 21,1 км и забег-спутник длиной 10 км. На старт планируют выйти порядка 5 тыс. спортсменов. Время старта дистанции 10 км – 08:00. Старт дистанции 21 км – 08:20.
Организаторами выступают: корпоративный фонд «Смелость быть первым», фитнес-клуб «World Class Almaty», Научно-образовательный фонд имени академика Ш. Есенова и мультиспортивный Youtube-канал #Другой ты.
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