Часть дорог перекроют из-за полумарафона в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 13 октября на время проведения алматинского полумарафона с 00:00 до 12:30 будет временно перекрыто движение на дорогах для автотранспорта в местах прохождения маршрута, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старт полумарафона будет дан в Парке Первого Президента. Движение на участке дороги по северной стороне проспекта Аль-Фараби от Мустафина до Навои будет перекрыто с 00:00 до 12:30 часов. Южная (верхняя) сторона Аль-Фараби от улицы Мустафина до улицы Навои будет перекрыта с 7:20 до 8:00 часов.

Движение по проспекту Аль-Фараби, от улицы Мустафина до улицы Шашкина, будет закрыто с 07:00 до 11:30. Южная сторона Аль-Фараби свободна для движения автотранспорта.

Движение по проспекту Аль-Фараби, от улицы Шашкина до проспекта Назарбаева, будет закрыто с 03:00 до 11:30. Южная сторона Аль-Фараби свободна для движения автотранспорта.

Движение по проспекту Сейфуллина, от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая, будет закрыто с 07:30 до 10:00. Все полосы движения будут полностью перекрыты.

Проспект Абая, от улицы Саина до проспекта Сейфуллина, будет перекрыт с 07:20 до 12:00. Северная сторона будет свободна для автотранспорта.

Улица Саина, от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая, будет закрыта с 07:00 до 11:00. Западная сторона будет свободна для движения автотранспорта.

Данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников забега.

Таблица по перекрытию дорог на алматинский полумарафон 2019

13 октября 00:00 до 12:30 пр. Аль-Фараби (от Мустафина до Навои) Южная сторона открыта для движения а/т 03:00 до 11:30 пр. Аль-Фараби (от Шашкина до Назарбаева) Южная сторона открыта для движения а/т 07:00 до 11:30 пр. Аль-Фараби (от Навои до Шашкина) Южная сторона открыта для движения а/т 07:00 до 11:00 ул. Саина (от Аль-Фараби до Абая) Западная сторона будет свободна для движения а/т 07:20 до 08:00 пр. Аль-Фараби (от Мустафина до Навои) 07:20 до 12:00 пр. Абая (от Сейфуллина до Саина) Северная сторона будет свободна для движения а/т 07:30 до 10:00 пр. Сейфуллина (от Аль-Фараби до Абая)

Рекомендованный маршрут для проезда к Парку Первого Президента на автотранспорте:

1. по улице Мустафина на юг до проспекта Аль-Фараби;

2. по улице Навои на юг до проспекта Аль-Фараби;

3. по улице Садыкова на север до проспекта Аль-Фараби;

4. по улице Дулати на север до проспекта Аль-Фараби.

«В связи с загруженностью дорог, рекомендуем участникам добираться до места старта (Парк Первого Президента) на автобусе до пересечения проспекта Аль-Фараби и улицы Мустафина. Обращаем ваше внимание, что парковка возле стартового (Парк Первого Президента) и финишного городка (Центральный стадион) будет затруднена», - сообщили организаторы.

Напомним, 13 октября (воскресенье) пройдет второй алматинский полумарафон. Для любителей бега представлено 2 дистанции: полумарафон – в 21,1 км и забег-спутник длиной 10 км. На старт планируют выйти порядка 5 тыс. спортсменов. Время старта дистанции 10 км – 08:00. Старт дистанции 21 км – 08:20.

Организаторами выступают: корпоративный фонд «Смелость быть первым», фитнес-клуб «World Class Almaty», Научно-образовательный фонд имени академика Ш. Есенова и мультиспортивный Youtube-канал #Другой ты.