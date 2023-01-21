Часть домов отключили от отопления в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Коммунальщикам предстоит устранить 8 повреждений в Экибастузе сегодня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«21 января в городе Экибастузе запланированы ремонтные работы по устранению повреждений на сетях теплоснабжения на 8 участках. Всего будут задействованы 12 сварщиков, 18 слесарей и 7 инженерно-технических работников, а также 5 единиц спецтехники», - сообщили в акимате города Экибастуза.

Там отметили, что это делается для замены дефектного участка в сторону дома на улице Маргулана, 1 «а», поэтому с 9 до 17 часов планируется отключение от теплоснабжения 1 многоэтажки, для замены дефектного участка в сторону дома на улице ​ М. Жусупа, 58/1, в связи с чем с 9 до 12 часов планируется кратковременное отключение от теплоснабжения 1 многоэтажного дома, замены участка в сторону дома на ул. 12 линейная, и с 9 до 17 часов планируется отключение от тепла 32 частных жилых домов и 4 юридических лиц, для замены дефектного участка в сторону домов на ул. Ауэзова, 61/1, 65, отчего до 17 часов планируется отключение от теплоснабжения 2 многоэтажных жилых домов.

Кроме того, будут вестись замена дефектного участка в сторону дома на улице Шевченко, 30, в связи с чем с 9 до 12 часов планируется кратковременное отключение от теплоснабжения 9 частных жилых домов, замена дефектного участка в сторону дома на улице Южная, 8, в связи с чем с 9 до 17 часов планируется отключение от теплоснабжения 15 частных жилых домов.

Намерены коммунальщики провести переврезку вновь смонтированной тепловой сети в сторону дома на улице Торайгырова, 32, в связи с чем с 9 до 15 часов планируется кратковременное отключение от теплоснабжения 1 социального объекта, замену дефектного участка в сторону домов на улице Молдагуловой и Восточном проезде, поэтому с 13 до 16 часов планируется кратковременное отключение от теплоснабжения 5 частных жилых домов.

«По завершении всех ремонтных работ теплоснабжение в отключенных домах будет восстановлено», - заверили в администрации города.

В пресс-службе акима Павлодарской области корреспонденту МИА «Казинформ» добавили, что в Экибастузе выявляют различные повреждения на устаревших коммунальных сетях, которые не выдерживают нагрузок.

«Все аварийные бригады с самого начала их выявления уже устранили более 130 повреждений. Вчера было известно о том, что у них в работе - 23 повреждения. По всем из них составлен график устранения, и постепенно ведутся работы. В числе этих 23 – те самые восемь, которые ведутся сегодня», - сообщили в пресс-службе облакимата.



