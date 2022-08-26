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    Часть Атырау отключат от электричества

    26 Августа 2022 13:37

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Часть Атырау и пригородных поселков сегодня поэтапно отключат от электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Энергоснабжающая компания «Атырау-Жарык» уведомила жителей города об отключении электроэнергии для безопасного проведения внеплановых работ по замене аварийных опор.

    26 августа с 14 до 17 часов электричество поэтапно будет отключено по ул. Куспан мола, 50, 29, 47, 45, 29, ул. Курмангалиева, 20, 45, ул. Курмангазы, 39, ул. Тайманова, 4.

    Отключение также произойдет в пригородных поселках Талгайран, Бесикты, микрорайоне Геолог, д. 2, 4, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 25, 27, 31, 32, 33, 39, 44, 45, 51, 53, 55, 56, 59, 62, 64, ул. Строительная, ул. Жаналы, ул. Аккулова, ул. Джамбула, ул. Курылысшылар, ул. Кунанбаева.

    В сельском округе Беймахис, по трассе Атырау-Доссор, в поселке Бирлик - ул. Актау, ул. Жоламанова, ул. Геологопоисковая, ул. Рабочая. В микрорайонах Сарыкамыс-2, д.13, 8, 12, 4, Жеруйык - пр. Султана Бейбарыса, Нурсая - ул. Бигельдинова, ул. Курмангазы.
    Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Энергетика Атырауская область
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