Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Часть Атырау останется без горячей воды на пять дней

    30 Июля 2022 03:40

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Часть жителей улиц города Атырау на пять дней останется без горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акимата города Атырау, акционерное общество «Атырауские тепловые сети» предупредило о временном отключении горячей воды. Ограничения связаны с ремонтом теплопунктов и одновременным расширением проезжей части проспекта Азаттык.

    «С 1 по 5 августа горячей воды не будет по адресам: проспект Азаттык, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 33, 35; на улицах Смагулова 20, Досмухамбетова 4, Хакимова 1, 3, 16/4; Азаттык 131а, 133б; Ауэзова 55, 57, 59», - сообщили в пресс-службе городского акимата.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Атырауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Горячую воду отключат  в Жетысуском районе Алматы
    Часть пригородных поселков в Атырау останутся без воды
    Горячую воду отключат в Таразе
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы