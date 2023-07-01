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    Часть Атырау на три дня останется без горячей воды

    1 Июля 2023, 20:24

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Часть Атырау с 3 по 5 июля останется без горячего водоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе городского акимата, акционерное общество «Атырауские тепловые сети» уведомило об отключении горячей воды в части областного центра. Отключение связано с ремонтными работами по ревизии оборудования тепловых пунктов согласно графику капитального ремонта.

    С 3 по 5 июля будет временно прекращена подача горячей воды по адресам: от центрального теплопункта в микрорайоне «Алмагуль-2» – до домов № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 в микрорайоне «Алмагуль». От центрального теплопункта «Мелиорация» до проспекта Сатпаева 32, 32а, 34, 36 и улицы Сейфуллина. От центрального теплопункта «Областная больница» до улицы Владимирского.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ЖКХ Акимат Регионы Казахстана Вода Атырау
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