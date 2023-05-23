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    Часть Атырау и пригородных сел предупредили об отключении света

    23 Мая 2023, 06:30

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -Часть Атырау и пригородных сел предупредили об отключении 23 мая электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе городского акимата, акционерное общество Атырау Жарык» уведомило об отключении 23 мая электроэнергии в части городских микрорайонов и пригородных селах.

    Электроэнергию для безопасного проведения капитальных работ отключат с 09:30 до 17:00 на части улиц в селах Ракуша, Жанаталап, в микрорайоне Бирлик-2 на ул.Садикова, Бекет ата.

    С 10:00 до 17:30 в городе света не будет по ушице Курмангазы, в микрорайонах Медиков, и Лесхоз в домах 31,32,54,63. С 10:00 до 14:00 электроэнергии не будет по улицам Досмухамбнтова, Алтынсарина, Бигельдинова, Курмангазы, Алиев, Досымова, Афанасьева, Морлдагуловой.

    С 14:00 до 18:00 в микрорайоне Лесхоз на улице Улытау, Мусрепова. Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Энергетика Атырауская область
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