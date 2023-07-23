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    Часть абонентов подключили к электричеству после пожара на подстанции в Караганде

    23 Июля 2023, 17:18

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Электричество подключают на улицах Караганды после пожара подстанции. 30% абонентов подключены. Об этом сообщил замакима города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель акима города по коммунальным вопросам Караганды Рустем Кожакапанов сообщил, что в ближайший час все жители, оставшиеся без электричества будут подключены к сети.

    «Из 100% отключенных абонентов на данный момент 30% уже переподключены, остались еще 70% абонентов. Их мы подключим максимум в течении часа», - сообщил замакима.

    Напомним, в Караганде на одной из центральных улиц произошел пожар на подстанции ТОО «Караганды Жарык». В результате ЧП без электричества остались несколько улиц города.

    «23 июля в 13:15 поступило сообщение о пожаре по ул. Сатпаева. На территории ТОО «Қарағанды Жарык» произошло горение трансформаторного масла трансформатора №4 на площади 15 кв.м. Горение ликвидировано силами ДЧС в 14:24. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в ДЧС Карагандинской области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Пожар Караганда
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