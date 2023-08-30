Час пик: как быстро ездить по столице и не стоять в пробках

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пробки на городских дорогах часто являются неотъемлемой частью современной жизни, создавая задержки и вызывая стресс для водителей. Избегание пробок требует тщательного планирования и применения навигационных стратегий. О том как избежать попадания в пробки, можете прочитать в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Один из самых важных пунктов — это планирование маршрута:

Используйте навигационные приложения, такие как Google Maps, Waze или Яндекс.Карты, чтобы оценить трафик и выбрать наиболее оптимальный маршрут. Изучите альтернативные пути заранее, чтобы иметь запасной вариант в случае пробок на основном маршруте. Иногда даже небольшое отклонение от основного пути может помочь избежать пробок. Если вы находитесь в движении и обнаружили пробку, используйте навигационные приложения с функцией обновления данных о дорожных условиях в режиме реального времени, чтобы найти альтернативный маршрут.

Проверка новостей о движении:

Перед выездом проверьте новости о дорожном движении. Многие приложения и веб-сайты предоставляют актуальную информацию о пробках. Те же мобильные приложения для смартфонов также предоставляют информацию о текущем положении аварий и строительных работ на дорогах, что облегчает планирование маршрута. Кроме того, интерактивные карты могут предоставить информацию о неисправных светофорах. Очевидно, что в местности, где только что произошло ДТП или где сломан светофор, вероятность образования пробки значительно выше. А на участках с дорожными работами следует ожидать сужения дороги, неудобных обходных маршрутов и движения крупной строительной техники.

Совместное использование автомобиля или участие в карпуле:

Если у вас есть коллеги или соседи, живущие рядом с вами и работающие в одном районе, рассмотрите возможность организации карпула. Это снижает количество автомобилей на дороге и может даже сэкономить на расходах на бензин.

Использование общественного транспорта:

Если это возможно, используйте общественный транспорт, чтобы избежать необходимости вождения в пробках. В больших городах с развитой инфраструктурой общественного транспорта это может быть быстрее и удобнее, чем передвижение на личном автомобиле.

Велосипед и пешеходные поездки:

Рассмотрите возможность использования велосипеда или пеших прогулок для коротких поездок в городе. Это может быть более быстрым и экологичным способом передвижения.

Обратите внимание на события:

Иногда пробки могут быть вызваны массовыми событиями, такими как концерты, спортивные мероприятия или демонстрации. Попробуйте избегать дорог, проходящих через зоны таких мероприятий.

Слежение за прогнозом погоды:

Прогнозирование неблагоприятных погодных условий, таких как дождь или снег, может помочь вам подготовиться и выбрать более безопасный маршрут или перенести поездку на другое время.

Обратите внимание на школьный и рабочий график:

Избегайте движения в районах школ и офисов в часы начала и окончания учебы и работы. Эти часы могут быть наиболее насыщенными.

Помните, что соблюдение терпения и спокойствия на дороге всегда важно. Пробки могут быть раздражающими, но ваша безопасность и безопасность других участников движения всегда на первом месте.

Избегание аварийных ситуаций:

Будьте внимательными и соблюдайте правила дорожного движения, чтобы избегать аварийных ситуаций, которые могут вызвать задержки и создать пробку.

Также не менее важно поддерживать автомобиль в хорошем состоянии:

Регулярно обслуживайте свой автомобиль, чтобы избежать возможных поломок, которые могут заставить вас стоять в пробке.

И, наконец, будьте терпеливыми и спокойными.

В конечном итоге, несмотря на все усилия, иногда пробки неминуемы. Постарайтесь оставаться спокойными за рулем и пользуйтесь этим временем для прослушивания аудиокниг, подкастов или обучения чему-то новому.

Запомните, что пробки могут возникнуть в любое время, и даже с наилучшими планами и стратегиями их полностью избежать нельзя. Однако с помощью этих советов вы можете снизить вероятность их встречи и сделать путешествие более приятным.

Ранее и.о. руководителя аппарата акима Астаны Нурлан Алимжанов рассказал о том, как будет решаться проблема, связанная с постоянными пробками на проспекте Мангилик Ел.

«Основное направление движения населения строится по принципу «правый берег - левый берег». Строительство мостов через реку Есиль в столице позволит снизить транспортную нагрузку на основные магистрали города по данному направлению, а именно на проспект Мангилик Ел, пр. Туран, пр. Кабанбай батыра. Так, после ввода в эксплуатацию моста по пр. Тауелсиздик прогнозируется снижение нагрузки на проспекте Мангилик Ел на 10%», - ответил и.о. руководителя аппарата акима Астаны на официальный запрос МИА «Казинформ».

Также немаловажным является строительство продолжения пр. Улы дала в западном направлении, с соединением с ул. Айтматова, что позволит снизить нагрузку на пр. Туран. Как отметил спикер, эта мера обеспечит транспортный коридор для транзитного движения в обход центра города для легковых и крупногабаритных транспортных средств.

Также сообщалось, что алматинка, проживающая в районе барахолки, пожаловалась акиму города на таксистов, которые паркуются в неположенном месте и создают большие пробки.

Аким района Азамат Калдыбеков отметил, что в скором времени на двух улицах установят камеры «Сергек».

«Мы со стороны улицы Биянху проработали, тротуар сделали, теперь желтую линию нанесем и установим камеры «Сергек». До конца этого года у нас в проекте заложено 65 камер «Сергек». Предусмотрели улицы Биянху и Уйгурская», - ответил он.