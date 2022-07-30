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    • Чартерные авиарейсы запустят в Баянаул из двух городов РК

    30 Июля 2022 19:41

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ –Из Нур-Султана и Караганды запустят рейсы до Баянаула. В район будет летать чартерный рейс, сообщили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По данным ведомства, развитие малой авиации в Баянауле обсудили вместе с заместителем авиационно-тренировочного центра Караганды.

    «Владельцам домов отдыха презентовали возможность выполнения чартерных рейсов по направлениям Нур-Султан – Баянаул и Караганда – Баянаул на самолете Ан-2. Он вмещает девять человек. В дальнейшем планируются регулярные рейсы три раза в неделю из Нур-Султана и Караганды в Баянаульский район, зимой один раз в неделю», – сообщили в управлении.

    В ведомстве добавили, что есть возможность проводить авиаэкскурсии над Баянаулом – на самолете и вертолете. Полет будет длиться 15-20 минут.


    #Павлодарская область #Туризм #Общество #Авиация #Путешествия
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