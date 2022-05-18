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    Чапан Абылай хана, сундуки и картины классиков представили в Нацмузее РК

    18 Мая 2022, 23:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный музей РК подготовил особую программу для посетителей акции «Ночь в музее». Помимо тех экспонатов, которые выставлялись ранее, сегодня представлены казахские сундуки, впервые открыт постоянный экспозиционный зал картин казахстанских художников-классиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня представлены различные экспонаты: Золотой человек, каменная скульптура «Тобольский мыслитель», кости берельских лошадей, чапаны Абылай хана и Казыбек би. Этим чапанам более 300 лет. Это подлинники. Они находятся в экспозиции музея в зале истории Казахстана. С этими экспонатами зрителей познакомят звездные гиды. В год открытия музея, в 2014 году, чапаны были переданы из фонда Президентского центра культуры», - пояснила руководитель отдела экскурсионного обслуживания Аягоз Султанова.

    Примечательно, что в этом году акция «Звездный гид» проводится в Ночь в музее. А раньше эта акция организовывалась в День экскурсовода. Тематика акции неспроста называется «Сила музеев», потому что она объединила различные виды культуры: живопись, скульптура, песенное искусство.

    Особый подарок для посетителей – открытие постоянной экспозиции художников-классиков ХХ века. На выставке представлены свыше 45 картин и более 15 скульптур. Среди интересных скульптур – маски-тройняшки Фархада Камалова, скульптура «На целинных просторах» Алексея Цоя, портрет Майи Плисецкой, написанный Ниной Мухатаевой, скульптура «Наша современница» Лии Колотилиной.

    «Особенность и уникальность заключается в нашей экспозиционной деятельности. Впервые для посетителей показали картины, которые ранее не выставляли в музее. Уникальность этнографической выставки кроется в том, что представили зрителям казахские сундуки, которых раньше не показывали. Молодые ремесленники сегодня представляют свои работы, сделанные в течение этого года. В период пандемии мы усиленно готовились к выставке. Собрали новые уникальные экспонаты, а наш фонд пополнился археологическими предметами», - добавил заместитель директора Национального музея РК Абай Сатубалдин.

    По словам спикера, в неделю в летний период в среднем музей посещают около 7-8 тыс. человек, а зимой – чуть меньше.

    Как сообщалось, впервые после пандемии в Национальном музее РК проходит акция «Ночь в музее».

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана История Казахстана
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