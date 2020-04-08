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    Чаем и баурсаками угощали волонтеры на блокпостах в Усть-Каменогорске

    8 Апреля 2020, 11:35

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В связи с введением ограничительных мер со 2 апреля выезды и въезды в города Усть-Каменогорск и Семей были закрыты и установлены блокпосты. На плечах работников правоохранительных органов, медиков и военных лежит большая ответственность. Поэтому волонтеры решили поддержать их, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Молодежь Восточно-Казахстанской области запустила акцию «Подари тепло». 15 волонтеров угощали военных, медиков и сотрудников правоохранительных органов, которые находятся на блокпостах, чаем и баурсаками.

    «Сейчас то самое время, когда мы должны проявить единство и сплоченность. Мы понимаем, как трудно этим людям нести свою службу, поэтому захотели поблагодарить их за работу и поддержать. Таким образом, запустили данный челлендж «Подари тепло». И хотим передать эстафету нашим коллегам из Нур-Султана и Алматы», - отметили представители молодежи.

    Помимо этого, ребята, находясь на блокпостах, раздавали водителям памятки о профилактике коронавирусной инфекции.

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    Восточно-Казахстанская область Благотворительность Общество Волонтёрство
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