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    Церемонию открытия авиасообщения между Казахстаном и Черногорией провели в Подгорице

    19 Июня 2021, 06:12

    ПОДГОРИЦА. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Толежан Барлыбаев принял участие в церемонии открытия прямых авиарейсов из Казахстана в Черногорию и пресс-конференции, состоявшихся в г. Подгорица. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Посол Казахстана в Черногории, Хорватии и Боснии и Герцеговине заявил, что установление прямого авиасообщения между Нур-Султаном и Подгорицей послужит развитию двусторонних отношений, расширению туристических, деловых и культурных обменов. Отмечена важность подписанной в апреле 2021 года в ходе межмидовских консультаций программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Черногории на 2021-2023 гг., а также решения черногорской стороны о предоставлении безвизового режима для казахстанцев (ежегодно на период с 15 апреля по 15 октября).

    Дипломат анонсировал открытие офиса почётного консульства Казахстана в Подгорице, запланированное на 6 июля 2021 г., в канун 15-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Учреждение будет оказывать оперативную поддержку казахстанским туристам, находящимся в Черногории, а также содействовать развитию туристических, деловых и культурных связей. Его филиал будет также открыт на черногорском побережье – в г. Будва.

    Почетное консульство – учреждение, возглавляемое почётным (внештатным) консулом, который, не состоя на государственной службе представляемого государства, безвозмездно выполняет по его поручению и с согласия государства пребывания некоторые консульские функции, включая защиту прав и интересов представляемого им государства и его граждан, но исключая выдачу виз и других официальных документов.

    В настоящее время рейсы авиакомпании Air Astana в столицу Черногории выполняются из г. Нур-Султана – по средам и субботам, из г. Алматы – по четвергам и воскресеньям. С 21 июня 2021 г. рейсы будут выполняться ежедневно с добавлением вылетов по понедельникам из Нур-Султана и по вторникам и пятницам из Алматы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Туризм Транспорт
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