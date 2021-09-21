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    Церемония зажжения олимпийского огня Пекина-2022 пройдет без зрителей

    21 Сентября 2021, 22:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Олимпийский огонь зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине начнет свой путь из Древней Олимпии, за которым будут наблюдать только официальные лица и гости из-за «опасности, которую представляет COVID-19». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    Министерство защиты граждан Греции подтвердило это решение, заявив в своем заявлении: «Опасность, исходящая от COVID-19, была учтена в решениях и протоколе мероприятия».

    Информационное агентство Reuters сообщило, что церемония состоится 18 октября, а решение о сокращении ее масштабов было принято после консультаций между министерством, Греческим олимпийским комитетом и Пекином 2022.

    Хотя на зажжение Огня приглашаются только приглашенные гости, зрителям обычно разрешается наблюдать за второй частью церемонии, когда первый факелоносец получает Огонь на Древнем стадионе в Олимпии.

    Ожидается, что президент греческого государства Катерина Сакелларопулу присоединится к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху.

    Еще одним отступлением от недавней практики стало то, что Огонь будет доставлен прямо в Афины, где он будет гореть на холме Акрополя перед короткой передачей Пекинскому организационному комитету Игр, которые откроются 4 февраля следующего года.

    Путешествие через Грецию обычно длится около недели, и это будет лишь четвертый раз, когда путешествие прерывается.

    Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Олимпиада Греция Китай Коронавирус в мире
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