Церемония зажжения олимпийского огня Пекина-2022 пройдет без зрителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Олимпийский огонь зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине начнет свой путь из Древней Олимпии, за которым будут наблюдать только официальные лица и гости из-за «опасности, которую представляет COVID-19». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Министерство защиты граждан Греции подтвердило это решение, заявив в своем заявлении: «Опасность, исходящая от COVID-19, была учтена в решениях и протоколе мероприятия».

Информационное агентство Reuters сообщило, что церемония состоится 18 октября, а решение о сокращении ее масштабов было принято после консультаций между министерством, Греческим олимпийским комитетом и Пекином 2022.

Хотя на зажжение Огня приглашаются только приглашенные гости, зрителям обычно разрешается наблюдать за второй частью церемонии, когда первый факелоносец получает Огонь на Древнем стадионе в Олимпии.

Ожидается, что президент греческого государства Катерина Сакелларопулу присоединится к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху.

Еще одним отступлением от недавней практики стало то, что Огонь будет доставлен прямо в Афины, где он будет гореть на холме Акрополя перед короткой передачей Пекинскому организационному комитету Игр, которые откроются 4 февраля следующего года.

Путешествие через Грецию обычно длится около недели, и это будет лишь четвертый раз, когда путешествие прерывается.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.