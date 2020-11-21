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    Церемония закрытия Года культурной столицы СНГ пройдет в онлайн-формате

    21 Ноября 2020, 18:30

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте закрытие Года культурной столицы СНГ пройдет в режиме онлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

    В связи с карантином в стране все мероприятия в рамках года «Шымкент - культурная столица СНГ» проводились онлайн. С начала года в городе в онлайн-формате прошло более 1500 культурных мероприятий, в которых приняли участие более 1 млн. человек.

    Об этом сообщил аким города Мурат Айтенов в программе «Час акима» на телеканале «Оңтүстік».

    «Церемония закрытия Года культурной столицы состоится онлайн 22 ноября в 15.00 часов. В городских парках пройдет парад кукол в образах поэтов, писателей и литераторов, 7 передвижных театров, 5 музыкальных перформансов. На фасадах зданий состоится выставка молодых художников нашего города и презентация 7 муралов. Мы передадим эстафету культурной столице следующего года – городу Душанбе Республики Таджикистан», - сказал аким города.

    Стоит отметить, что 14 ноября в рамках Года культурной столицы по городу прошел караван «2200 лет Шымкенту» и собрал самые добрые пожелания жителей городу Душанбе.


    Автор:

    СНГ Культура Регионы Шымкент
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