Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Церемония встречи Президента Казахстана состоялась в резиденции Президента Азербайджана

    24 Августа 2022, 13:10

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Официальная церемония встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась в резиденции Президента Азербайджана «Загульба». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    Лидеры двух стран приняли приветственный рапорт начальника роты почетного караула и совершили обход строя военных. Были исполнены государственные гимны Казахстана и Азербайджана.

    Затем Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций. После церемонии начались переговоры глав государств в формате тет-а-тет.

    Фото : t.me/bort_01

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Азербайджан Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    Вооруженный мужчина заперся в здании банка в Астане
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Казахстан
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков