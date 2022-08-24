Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Церемония встречи Президента Казахстана состоялась в резиденции Президента Азербайджана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Августа 2022, 13:10
Церемония встречи Президента Казахстана состоялась в резиденции Президента Азербайджана

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Официальная церемония встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась в резиденции Президента Азербайджана «Загульба». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Лидеры двух стран приняли приветственный рапорт начальника роты почетного караула и совершили обход строя военных. Были исполнены государственные гимны Казахстана и Азербайджана.

photo

Затем Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций. После церемонии начались переговоры глав государств в формате тет-а-тет.

photo

photo

photo

photo

photo

photo




Фото : t.me/bort_01




Внешняя политика Казахстана   Президент Казахстана   Азербайджан   Видео  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению