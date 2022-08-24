Церемония встречи Президента Казахстана состоялась в резиденции Президента Азербайджана

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Официальная церемония встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась в резиденции Президента Азербайджана «Загульба». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Лидеры двух стран приняли приветственный рапорт начальника роты почетного караула и совершили обход строя военных. Были исполнены государственные гимны Казахстана и Азербайджана.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций. После церемонии начались переговоры глав государств в формате тет-а-тет.















