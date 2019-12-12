Церемония вручения премий НПО прошла в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Торжественная церемония вручения премий НПО прошла в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организатор мероприятия - Министерство информации и общественного развития РК. Глава ведомства Даурен Абаев в своем приветственном слове, отметив большую роль неправительственных организаций в Казахстане, наградил победителей.

«Мы должны понимать: и государственные органы, и неправительственные организации – все работают на одну большую цель – сделать нашу страну лучше. В преддверии Дня независимости мы вручаем эту премию. Всех хочу поздравить с праздником», - обратился Даурен Абаев.

В числе победителей премии - Общественное объединение «Скауты Великой степи» - одна из «старейших» молодежных организаций, созданная в 1992 году. Скауты Казахстана занимаются неформальным образованием детей и молодежи на основе ценностей народа Казахстана. За годы работы школу Скаутинга в Казахстане прошло более 100 тыс. человек. Проведено более 200 мероприятий различных направления и масштаба.

Премия вручена Общественному фонду «Аман-саулық». Основной миссией фонда является улучшение качества жизни в Республике Казахстан через обеспечение прав человека на здоровье и социальную защиту.

Общественное объединение трансплантированных больных «Өмір тынысы» также удостоилось премии. НПО занимается продвижением программ спортивной активности среди лиц, перенесших трансплантацию органов, в целях улучшения качества и увеличения продолжительности их жизни.

Наградой отмечен Общественный фонд «Үміт Үзбеу», который реализует проекты по улучшению качества жизни уязвимых слоев населения, поддержке детей-сирот, детей с ограниченными возможностями.

Обладатель премии - Общественный фонд «Ұлы Тағзым» - занимается изучением, сохранением и популяризацией природного, историко-культурного и духовного наследия Улытау.

Победителями премии также стали Общественный фонд «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана», чья деятельность направлена на профилактику бытового насилия, и Общественное объединение «Общество поддержки граждан-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата «Үміт-Надежда» из Костанайской области и другие НПО, занимающиеся общественно важной деятельностью.

За эти годы обладателями премии стали 185 НПО (в 2017 году – 59 НПО, 2018 году – 63 НПО, 2019 году – 63 НПО).

Заявки на соискание премии принимались с 1 июля до 2 сентября 2019 года. На рассмотрение принято 120 заявок от НПО со всех регионов страны. Наибольшее количество заявок поступило по направлениям: поддержка социально уязвимых слоев населения – 31, достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта - 15, содействие развитию гражданского общества – 11, поддержка молодежной политики и детских инициатив – 10 заявок.