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    Церемония возложения цветов к монументу «Тәуелсіздік таңы» состоялась в Алматы

    17 Декабря 2021, 14:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, его заместители, акимы районов, общественные деятели, представители желтоксановских и молодежных организаций почтили память жертв событий декабря 1986 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    После церемонии возложения цветов к монументу собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в тех событиях. Представители духовенства прочитали поминальную молитву. Далее для желтоксановцев был организован поминальный ас.

    Памятник «Тәуелсіздік таңы» был открыт на пересечении улиц Желтоксан и Сатпаева в 2006 году с участием Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева, подчеркнувшего, что мы живем в Независимом Казахстане, о котором мечтали молодые люди, участники «Желтоксана».

    В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в Алматы открылся парк, названный в честь тех событий «Желтоксан». Кроме того, объявлен творческий конкурс на изготовление памятника, который установят в данном парке.

    Напомним, накануне состоялось торжественное возложение цветов к монументу Независимости, 30-летие которой отмечает Казахстан.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы История Казахстана Память День Независимости Общество 30 лет Независимости
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