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    Церемония сдачи в эксплуатацию пункта маневренного базирования «Абай» прошла в порту «Құрық»

    10 Декабря 2020, 15:47

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В морском порту «Құрық» состоялась церемония сдачи в боевую эксплуатацию пункта маневренного базирования «Абай» (далее – ПМБ), построенного Уральским заводом «Зенит», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

    ПМБ предназначен для швартовки, стоянки и обслуживания кораблей, катеров и судов. Использование причала намного облегчит работу моряков-пограничников, повысит эффективность работы кораблей и катеров, их автономность. Он обеспечит тыловое и электрическое снабжение и оперативность реагирования на различные угрозы по охране морских рубежей. Судно отвечает самым современным требованиям экологической безопасности.

    В мероприятии приняли участие аким области Трумов С.У., почетные гости – генеральный директор Уральского завода «Зенит» Валиев В.Х., представители ДВД, ДЧС РК ветераны ПС КНБ «Застава тарландары».

    В своем выступлении аким области отметил, что укрепление южной части Каспийского моря является одним из приоритетов в обеспечении безопасности нашего государства.

    Церемония продолжилась вручением военно-морского пограничного флага и таблички командиру ПМБ «Абай», выходом в море участников и приемом парада кораблей и катеров.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Пограничники Мангистауская область Регионы Казахстана КНБ
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