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    Церемония поднятия Государственного флага РК прошла в столице

    16 Декабря 2021, 15:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня в Казахстане отмечается государственный праздник - День Независимости Республики Казахстан. В честь торжественной даты прошла церемония поднятия Флага на территории этно-мемориального комплекса «Атамекен», - говорится на официальном аккаунте в Instagram Телерадиокомпании Президента Республики Казахстан.

    Почетный караул Службы государственной безопасности Республики Казахстан выстроился перед этно-мемориальным комплексом, чтобы в торжественной обстановке поднять государственный флаг по случаю 30-летия Независимости.

    Флаг страны поднимали под государственный гимн Казахстана.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Патриотизм Общество 30 лет Независимости
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