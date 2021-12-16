Церемония поднятия Государственного флага РК прошла в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня в Казахстане отмечается государственный праздник - День Независимости Республики Казахстан. В честь торжественной даты прошла церемония поднятия Флага на территории этно-мемориального комплекса «Атамекен», - говорится на официальном аккаунте в Instagram Телерадиокомпании Президента Республики Казахстан.

Почетный караул Службы государственной безопасности Республики Казахстан выстроился перед этно-мемориальным комплексом, чтобы в торжественной обстановке поднять государственный флаг по случаю 30-летия Независимости.

Флаг страны поднимали под государственный гимн Казахстана.