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Церемония поднятия Государственного флага РК прошла в столице

16 Декабря 2021 15:37
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Церемония поднятия Государственного флага РК прошла в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага, передает МИА «Казинформ».

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«Сегодня в Казахстане отмечается государственный праздник - День Независимости Республики Казахстан. В честь торжественной даты прошла церемония поднятия Флага на территории этно-мемориального комплекса «Атамекен», - говорится на официальном аккаунте в Instagram Телерадиокомпании Президента Республики Казахстан.

Почетный караул Службы государственной безопасности Республики Казахстан выстроился перед этно-мемориальным комплексом, чтобы в торжественной обстановке поднять государственный флаг по случаю 30-летия Независимости.

Флаг страны поднимали под государственный гимн Казахстана.

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#Нур-Султан   #Патриотизм   #Общество   #30 лет Независимости  
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