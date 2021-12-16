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Церемония поднятия Государственного флага РК прошла в столице
16 Декабря 2021 15:37
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага, передает МИА «Казинформ».
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«Сегодня в Казахстане отмечается государственный праздник - День Независимости Республики Казахстан. В честь торжественной даты прошла церемония поднятия Флага на территории этно-мемориального комплекса «Атамекен», - говорится на официальном аккаунте в Instagram Телерадиокомпании Президента Республики Казахстан.
Почетный караул Службы государственной безопасности Республики Казахстан выстроился перед этно-мемориальным комплексом, чтобы в торжественной обстановке поднять государственный флаг по случаю 30-летия Независимости.
Флаг страны поднимали под государственный гимн Казахстана.
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