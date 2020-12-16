Церемония поднятия Государственного флага РК прошла в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Торжественная церемония поднятия Государственного флага Республики Казахстан в честь Дня Независимости прошла сегодня в столице, передает МИА «Казинформ».

Видео церемонии на своей странице в Facebook поделился пресс-секретарь Президента РК Бери Уали. «Церемония поднятия Государственного флага в честь Дня Независимости Республики Казахстан», - подписал он ролик, поздравив всех с праздником.

Церемония состоялась на площади, где расположен самый большой флаг в стране. Размер полотнища составляет 450 квадратных метров. После серии церемониальных действий зазвучал Государственный гимн Республики Казахстан, а Государственный флаг РК был поднят на максимальную высоту флагштока.