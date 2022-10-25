Церемония поднятия государственного флага прошла в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На площадке высокогорного комплекса «Медеу» состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага и исполнение гимна в рамках акции «Патриотизм дауысы», приуроченной ко Дню Республики, передает МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие аким Алматы Ерболат Досаев, общественные деятели, депутаты маслихата, студенты и военнослужащие.

Государственный гимн жители города исполнили во всех восьми районах города. Праздничные мероприятия продолжились флешмобом «Қыран елім – Қазақстан» с участием студентов вузов, колледжей и военных учебных заведений.

В 17:00 на площади «Астана» пройдет концерт с участием звезд казахстанской эстрады. После концерта, предварительно в 21:30, будет запущен праздничный салют.



