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Церемония поднятия государственного флага прошла в Алматы

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
25 Октября 2022, 15:58
Церемония поднятия государственного флага прошла в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На площадке высокогорного комплекса «Медеу» состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага и исполнение гимна в рамках акции «Патриотизм дауысы», приуроченной ко Дню Республики, передает МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие аким Алматы Ерболат Досаев, общественные деятели, депутаты маслихата, студенты и военнослужащие.

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Государственный гимн жители города исполнили во всех восьми районах города. Праздничные мероприятия продолжились флешмобом «Қыран елім – Қазақстан» с участием студентов вузов, колледжей и военных учебных заведений.

В 17:00 на площади «Астана» пройдет концерт с участием звезд казахстанской эстрады. После концерта, предварительно в 21:30, будет запущен праздничный салют.

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Алматы   Патриотизм   Общество   День Республики  
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