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    Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске

    3 Марта 2023, 10:38

    ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В Щучинске прошла церемония открытия чемпионата мира по биатлону среди юниоров и юношей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

    В соревновании примут участие более 500 спортсменов из 38 стран. Среди них Швеция, США, Южная Корея, Франция, Германия, Норвегия, Австрия, Япония, Великобритания и другие.

    К участникам и организаторам турнира обратился Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

    «Поздравляю вас с открытием чемпионата мира по биатлону среди юниоров. Казахстан уделяет особое внимание развитию массового спорта. Строятся спортивные объекты, открываются секции для детей, создаются условия для разностороннего развития подрастающего поколения. Я выражаю благодарность Международному союзу биатлонистов за помощь в организации этого масштабного мероприятия. Уверен, что проведение чемпионата мира даст импульс развитию биатлона в Казахстане», – сказано в официальном приветствии Главы государства.

    Торжественная церемония состоялась на лыжно-биатлонном стадионе Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта, где и пройдут соревнования.

    «Казахстан впервые принимает биатлонный турнир такого уровня. Это особенно важно в свете последних успехов молодых казахстанских спортсменов на зимней Универсиаде в США и других крупных стартах. У нашего биатлона определенно есть будущее, и я уверен, что этот чемпионат повысит интерес наших граждан не только к этой дисциплине, но и к зимним видам спорта, в целом. Это одна из главных наших задач», — отметил вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек.

    Чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей пройдет с 4 по 12 марта. Казахстан на нем представят 20 спортсменов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Спорт
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