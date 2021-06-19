Церемония награждения медработников состоялась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов и Министр здравоохранения Алексей Цой приняли участие в церемонии награждения конкурса «Наш милый доктор! Наш герой!», приуроченной ко Дню медицинского работника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МЗ РК.

«Профессия врача - одна из самых благородных! В период пандемии именно медицинские работники оказались на передовой, рискуя собственным здоровьем. Результат этого труда - тысячи спасенных жизней. В целом благодаря усилиям государства и медицинских работников удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране», - сказал Е.Тугжанов.

Заместитель Премьер-Министра вручил две специальные награды разработчикам казахстанской вакцины QazVас.

Как отметил А.Цой, на сегодня в Казахстане трудится около 260 тысяч медицинских специалистов, в том числе более 75 тысяч врачей и 185 тысяч средних медицинских работников. Ежедневно в стране проводится свыше двух тысяч операций, принимается более одной тысячи родов, обслуживается свыше 420 тысяч человек в поликлиниках и 18 тысяч вызовов скорой помощи. Проводятся редкие и сложные заболевания, которые совсем недавно невозможно было преодолеть, сегодня успешно диагностируются и излечиваются. За каждым из этих достижений, конечно же, стоит ваш титанический труд, работников здравоохранения, людей самых разных специальностей, которые ответственно относятся к своему делу. Министр подчеркнул, что особое внимание уделяется развитию медицины на селе.

«Благодаря поручениям Главы государства, будут продолжены выплаты медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом. В целях усиления и сохранения кадрового потенциала медработников будут разработаны и внедрены пакет мотиваций для профессионального развития, единый стандарт социальной поддержки, система правовой защиты медицинских работников», - сказал А.Цой.

Завершая свое выступление, Глава Минздрава вручил награду лучшей сельской медицинской сестре.

Кроме того, в ходе церемонии награждения, вручены благодарственные письма шести представителям Пограничной службы КНБ РК, пяти представителям МВД РК. Награды вручены в номинациях лучший врач стационара, лучший врач неотложной помощи, лучший врач первичной медико-санитарной помощи, лучший молодой исследователь в здравоохранении, лучший преподаватель медицинского ВУЗа, лучший социальный работник в здравоохранении, лучший врач санитарно-эпидемиологического профиля, лучший преподаватель медицинского колледжа, лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи, лучший менеджер здравоохранения, лучший провизор, лучший ученый в здравоохранении, лучшая медицинская сестра стационара, лучший фельдшер, лучший сельский врач.