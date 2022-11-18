Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Церемония награждения лучших педагогов страны началась в Астане

    18 Ноября 2022, 16:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана стартовала торжественная церемония награждения лучших педагогов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Профессия учителя во все времена была одной из самых почитаемых. Сегодня, вы, коллеги, продолжаете благородное дело таких выдающихся просветителей, как Ахмет Байтурсынов, Ыбырай Алтынсарин. С момента своего избрания наш Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет очень большое внимание учителям. В 2019 году принят закон о статусе педагога. По прямому поручению Президента ежегодно повышаются зарплаты воспитателей, учителей, преподавателей колледжей», - сказал министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов в своей поздравительной речи.

    Министр напомнил, что закон освободил педагогов от несвойственных функций, которые раньше считались привычным явлением.

    «В рамках реализации Послания Президента с января 2023 года зарплаты воспитателей и учителей увеличатся еще на 25%. Сейчас большинство коллег работают не 6, а 5 дней в неделю. Коллегам, чей стаж превышает 25 лет, будут присуждать специальные медали. Мы продолжим работу по созданию еще более комфортных условий. Республиканский конкурс «Лучший педагог» помогает определить лучших в своем деле, отметить ваш труд, опыт и знания. Вы - профессионалы. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия», - добавил глава Минпросвещения.

    Победители конкурса «Лучший педагог-2022» получат по 3 млн тенге.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Образование Асхат Аймагамбетов Педагоги Минпросвещения РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Миллионерами стали 64 казахстанских педагога
    Более 7 тысяч педагогов потребуется в столичных школах к 2025 году
    Свыше 1,2 тысяч педагогов-ассистентов помогают обучать «особенных» детей в школах
    Популярное
    1 Царские курганы в Атырауской области еще ждут своего исследователя - археолог
    2 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
    3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    4 15-летняя казахстанка стала шестикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу
    5 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    Новости партнеров