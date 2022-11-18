Церемония награждения лучших педагогов страны началась в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана стартовала торжественная церемония награждения лучших педагогов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Профессия учителя во все времена была одной из самых почитаемых. Сегодня, вы, коллеги, продолжаете благородное дело таких выдающихся просветителей, как Ахмет Байтурсынов, Ыбырай Алтынсарин. С момента своего избрания наш Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет очень большое внимание учителям. В 2019 году принят закон о статусе педагога. По прямому поручению Президента ежегодно повышаются зарплаты воспитателей, учителей, преподавателей колледжей», - сказал министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов в своей поздравительной речи.

Министр напомнил, что закон освободил педагогов от несвойственных функций, которые раньше считались привычным явлением.

«В рамках реализации Послания Президента с января 2023 года зарплаты воспитателей и учителей увеличатся еще на 25%. Сейчас большинство коллег работают не 6, а 5 дней в неделю. Коллегам, чей стаж превышает 25 лет, будут присуждать специальные медали. Мы продолжим работу по созданию еще более комфортных условий. Республиканский конкурс «Лучший педагог» помогает определить лучших в своем деле, отметить ваш труд, опыт и знания. Вы - профессионалы. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия», - добавил глава Минпросвещения.

Победители конкурса «Лучший педагог-2022» получат по 3 млн тенге.



