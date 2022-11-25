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    Церемония инаугурации Президента РК будет транслироваться в соцсетях

    25 Ноября 2022, 11:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 26 ноября 2022 года в 10:50 часов по времени Астаны в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также на официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях начнется трансляция церемонии инаугурации Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

    20 ноября состоялись внеочередные выборы Президента РК.

    На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года. По окончательным итогам, за Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.

    Ранее сообщалось, что главы других стран не будут присутствовать на инаугурации Президента РК.
    Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт
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