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    Церемония инаугурации президента Армении состоится 13 марта

    4 Марта 2022, 15:14

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – 13 марта в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна состоится специальное заседание Национального собрания Республики Армения по случаю инаугурации президента РА Ваагна Хачатуряна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Арменпресс».

    Как сообщает «Арменпресс», в комплексе началась подготовка к церемонии инаугурации.

    Ваагн Хачатурян был выдвинут на пост президента фракцией «Гражданский договор». 3 марта Парламент закрытым голосованием избрал Ваагна Хачатуряна. Президент Республики вступает в должность на внеочередном заседании Национального собрания, которое созывается на 10-й день после избрания.

    Напомним, 23 января с.г. п резидент Армении Армен Саркисян подал в отставку.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Армения Мировые новости
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