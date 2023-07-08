Церемония 50-го юбилейного выпуска молодых лейтенантов прошла в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась церемония 50-го юбилейного выпуска молодых лейтенантов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Более двухсот выпускников Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова получили дипломы и пополнили ряды Вооруженных сил страны. Среди них четверо из Таджикистана, пятеро – из Кыргызстана.

В мероприятии, состоявшемся в парке 28 гвардейцев-панфиловцев, приняли участие заместитель министра обороны Бакытбек Сыдыков, Главнокомандующий Сухопутными войсками Талгат Койбаков, представители исполнительной власти города, ветераны Вооруженных сил и родители выпускников.

По окончании вуза им было присвоено первое офицерское звание лейтенант. Десять из них получили диплом с отличием.

«Вы преодолели очередной рубеж в своей жизни. Теперь вы офицеры Вооруженных сил Республики Казахстан! Уверен, что полученные за годы учебы фундаментальные знания помогут вам обеспечить боевую готовность вверенных подразделений, и вы оправдаете надежды, обеспечив надежную защиту суверенитета нашей Родины», – сказал заместитель министра обороны Бакытбек Сыдыков.

Институт готовит офицерские кадры для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Казахстана. Обучение ведется по шести специальностям и четырнадцати квалификациям.

За годы существования в вузе подготовлено более 18 тыс. офицеров, которые в настоящее время проходят службу в Вооруженных силах Казахстана и стран СНГ. Многие выпускники командуют крупными воинскими объединениями и соединениями, заслужили высокие воинские звания, удостоены правительственных наград.

В учебном заведении созданы необходимые условия для освоения будущими офицерами военных специальностей. Институт располагает полноценной учебно-материальной базой. Оборудованы современные учебные лаборатории, лекционные аудитории. Для проведения практических занятий функционирует полевой учебный центр.

Гостям были продемонстрированы показательные выступления курсантов по рукопашному бою, строевые приемы с оружием. Торжественное мероприятие завершилось церемонией ритуала прощания выпускников с Боевым знаменем и традиционным вальсом молодых лейтенантов.