Цены в столовых будут складываться с учетом средней рыночной стоимости - Минпросвещения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов сообщил, что после заключения новых договоров на обеспечение питания с поставщиками услуг цены в школьных столовых, в том числе на буфетную продукцию будут формироваться с учетом средних рыночных цен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министра.

«Ранее я писал о проблемах, связанных с высокой стоимостью буфетной продукции в школьных столовых. Нередко буфетная продукция стоила в два раза дороже, чем в соседнем магазине. Нами создана рабочая группа, состоящая из специалистов, которая разработала необходимые поправки», - сообщил Асхат Аймагамбетов.

Министр подробно остановился на изменениях, которые внесли в систему организации питания.

«Теперь после заключения новых договоров на обеспечение питания с поставщиками услуг цены в школьных столовых, в том числе на буфетную продукцию, напитки и др., будут формироваться с учетом средних рыночных цен, а не произвольно по усмотрению поставщиков услуг.

За основу будут взяты база данных на портале государственных закупок и сведения органов статистики. Это позволит предотвратить завышенное ценообразование в столовых», - пояснил он.

Кроме того, теперь поставщики будут работать строго в соответствии с меню и ценами, указанными организатором конкурса в конкурсной документации.

«Это нужно для исключения рисков изготовления и реализации запрещенной продукции и формирования рыночных, но не завышенных цен на буфетную продукцию.

Для того, чтобы родители были информированы о питании или могли оценить его качество, будет поэтапно вводиться норма по публикации на образовательном ресурсе фото блюд, меню, стоимости с возможностью для пользователей оценки качества услуг и безналичной оплаты, преимущественно в городских школах.

Для бесперебойного обеспечения детей питанием, особенно в детских садах, детских домах, теперь предусмотрена возможность внесения местными исполнительными органами изменений в договоры о закупках в части изменения цен на продукты с учетом уровня инфляции», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Министр добавил, что в связи с удорожанием продуктов нередки случаи, когда в январе по итогам госзакупок заключается договор, по которому, например, 1 кг картошки стоит 100 тенге. Далее через несколько месяцев поставщик отказывается поставлять товар, и организация остается без продуктов.

«Понятно, что следуют судебные процедуры, включение в перечень недобросовестных поставщиков, но большинство поставщиков это не смущает – открывается новая организация, которая продолжает работать. Детский сад в это время не может обеспечивать питание детей. Теперь согласно новой норме акиматы в таких случаях заключают допсоглашение в соответствии с актуальными средними ценами на данную продукцию для бесперебойного обеспечения организаций.

Разработанные правила будут реализованы в полной мере со следующего года после заключения новых договоров с поставщиками услуг. В Алматы начат пилотный проект по организации школьного питания.

На сегодня пилот, который направлен на оптимизацию и ускорение процесса организации питания, запущен в трех школах города. Также нами начата работа по обновлению подходов к формированию школьного меню», - резюмировал он.



