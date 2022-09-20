Цены в школьных столовых нужно скорректировать - глава Минпросвещения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов снова поднял вопрос высоких цен в школьных столовых. Глава ведомства еще раз напомнил о том, что следует скорректировать цены в столовых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель председателя Комитета по охране прав детей Дулат Жекебаев отметил, что нормы по регулированию цены в школьных столовых вступили в силу с августа.

«В августе внесены изменения и дополнения в правила организации питания в школах. Внедрена норма по регулированию цен на питание. Таким образом, планируется решить проблемы по необоснованному росту цен. Поставщик должен строго соблюдать меню и цены, указанные в техническом поручении», - сказал замглавы Комитета по охране прав детей на аппаратном совещании.

По его словам, ряд городских школ все еще не перешел к безналичному расчету в столовых.

«В 2020 году это требование включили в требования организации питания. Все еще работа не налажена. На безналичный расчет перешли 1368 школ, 1112 из них городские школы. Только в 369 школах имеется функция автоматического информирования родителей. В 3272 школах установлены камеры видеонаблюдения в столовых», - добавил Дулат Жекебаев.

Министр Асхат Аймагамбетов объяснил, как применять в работе новые правила.

«До нового года в школах по новым требованиям следует провести работу с поставщиками услуг питания. В следующем году при проведении новых процедур закупок нужно соблюсти эти правила. Правила уже приняты. Теперь цены на еду в школьных столовых не должны быть выше средних цен на рынке. Цены в столовых следует полностью скорректировать. Непонятно, почему цены в школьных столовых выше, чем в магазинах у школы. Это же школьная столовая. Как в школе 0,5 литр воды или булочка стоят дороже, чем в магазинах? Это непонятно не только для нас, но и для родителей, учеников. Мы приняли специальные нормы. Следует работать в соответствии с этими нормами», - добавил глава Минпросвещения.

Ранее министр просвещения Асхат Аймагамбетов уже неоднократно говорил о ценах в школьных столовых. По его мнению, ведомству совместно с Министерством здравоохранения необходимо пересмотреть меню в столовых.



