Цены сельхозпроизводителей на пшеницу выросли за март на 1,5%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам марта цены производителей продукции сельского хозяйства на пшеницу увеличились в Казахстане на 1,5% за месяц. За год показатель вырос на весьма ощутимые 20,1%. В общем по зерновым культурам рост цен составлял 18,1%, а в целом по продукции сельского хозяйства — лишь 17%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Energyprom.kz.

По итогам 2021 года посевная площадь пшеницы в РК составила 12,9 млн га — на 6,2% больше по сравнению с 2020 годом. Увеличение посевной площади отмечается второй год подряд. В то же время, несмотря на рост площадей, валовой сбор пшеницы в 2021 году сократился сразу на 17,1%, до 11,8 млн тонн.

Снижение валового сбора — одна из причин колоссального скачка объёма импорта пшеницы и меслина в РК. За 2021 год в страну ввезли уже 1,2 млн тонн продукции (плюс 65,5% за год) на 182,9 млн долларов США (плюс 97,4%, то есть практически вдвое). Только за январь текущего года в РК уже завезли 175,4 тысяч тонн пшеницы и меслина (годовой рост — в 5,6 раза) на 39,2 млн долларов США (рост — в 14,3 раза за год).

Что касается экспорта в секторе, то он также увеличился, несмотря на сокращение валового сбора: за 2021 год — на 10,3%, до 5,8 млн тонн (и 1,4 млрд долларов США).

За январь текущего года на внешние рынки из РК поставили 599,8 тысяч тонн пшеницы и меслина — на 45,5% больше, чем годом ранее. В денежном выражении рост был ещё больше — сразу на 87,2%, до 177 млн долларов США.

В государства СНГ в январе 2022 года было отправлено 346,3 тысяч тонн пшеницы и меслина — на 16,1% больше по сравнению с январём прошлого года. На остальные страны мира пришлись 253,6 тысяч тонн, рост за год — сразу в 2,2 раза.

В страновом разрезе более половины экспорта пшеницы и меслина пришлось лишь на две страны: Узбекистан (223,9 тысяч тонн на 58,5 млн долларов США) и Иран (101,7 тысяч тонн на 34 млн долларов США). Значительные объёмы отправлены также в Афганистан (79,9 тысяч тонн) и Италию (60,9 тысяч тонн).

Цены экспортных поставок на пшеницу и меслин по итогам января текущего года выросли на 19% за год. В частности, цены экспортных поставок в страны СНГ увеличились на 21,8%, в остальные страны мира — на 10,8%.

Что же касается импорта, в этой сфере можно ожидать сокращения объёмов за счёт временного запрета на вывоз зерновых культур, который ввела Россия. Соответственно, поток российского зерна на наш рынок должен снизиться.

По итогам марта резкого увеличения цен производителей продукции сельского хозяйства на пшеницу не последовало: пока плюс 1,5% за месяц. Впрочем, за год показатель вырос на весьма ощутимые 20,1%. В общем по зерновым культурам рост цен составлял 18,1%, а в целом по продукции сельского хозяйства — лишь 17%.